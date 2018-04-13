В Киеве полиция задержала банду налетчиков, которые грабили игровые залы

12 мужчин в возрасте от 22 до 38 лет задержаны в Киеве по подозрению в серии погромов в развлекательных заведениях Дарницкого и Днепровского районов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что в одном из случаев группа людей в камуфляжной форме и балаклавах ворвалась в час ночи в лотерейный пункт на улице Привокзальной и начала крушить там мебель. После этого, угрожая кассиру автоматами, злоумышленники похитили 4 тыс. грн и скрылись на автомобиле.

Спустя почти час эта же группа снова совершила налет - на интернет-клуб на улице Малышко. Злоумышленники разгромили там мебель и похитили 10 тыс. грн.

Вскоре полиции удалось обнаружить автомобиль, на котором скрывались злоумышленники и налетчики были задержаны. У них изъяли оружие, боеприпасы и деньги, которые являются вещественными доказательствами в деле.

«В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к совершению в ночь на 12 апреля еще четырех аналогичных преступлений», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 7 апреля в Киеве неизвестные в балаклавах устроили погром в игорном заведении и украли сейф с деньгами.