В Китае система видеонаблюдения нашла в 50-тысячной толпе разыскиваемого мужчину

В Китае система распознавания лиц обнаружила в 50-тысячной толпе разыскиваемого мужчину.

Об этом сообщает Bird in Flight, ссылаясь на The Verge.

Так, в толпе, в которой во время концерта находилось около 50 тысяч человек, система CCTV нашла мужчину, который находился в розыске из-за обвинений в экономических преступлениях. Полиция задержала его.

В свою очередь мужчина заявил, что не знал о возможностях системы наблюдения и никогда бы не пришел на концерт, если бы допускал хотя бы малейшую возможность того, что его найдут среди такого огромного количества людей.

Напомним, что ранее корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садворт получил возможность протестировать «самую большую систему видеонаблюдения в мире» - китайскую CCTV. Он попытался скрыться от камер в городском округе Гуйян, но полицейские вычислили его за несколько минут.