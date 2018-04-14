На киевском ж/д вокзале мужчину дважды за час ограбили новые знакомые

В Киеве возле центрального вокзала 27-летнего жителя Хмельницка дважды за час ограбили.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Так, мужчина поссорился с девушкой и пошел в кафе возле центрального железнодорожного вокзала Киева. Там с ним познакомился прохожий и они вместе начали распивать алкоголь. Когда новый знакомый ушел, мужчина обнаружил, что у него пропал мобильный телефон. Он позвонил в полицию и нашел себе нового собеседника.

Новый знакомый предложил выпить вместе, а потом ударил мужчину в лицо и отобрал сумку с вещами. Это заметили работники оперативно-поискового сектора уголовного розыска, которые отрабатывали территорию и сразу задержали нападавшего. Полицейские также разыскали и задержали мужчину, который украл у хмельничанина телефон.

Ранее сообщалось, что полиция опубликовала видео, как в Николаеве налетчик пытался ограбить ювелирный магазин по улице Космонавтов, но испугался вошедшего в заведение мужчину.