В Одессе задержали и выдворили из страны грузинского «вора в законе» по кличке «Ираклий Хуту»

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали влиятельного грузинского «вора в законе» по кличке «Ираклий Хуту», который нелегально въехал в Украину.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Так, один из лидеров сухумского воровского клана «Ираклий Хуту», который числится среди сорока самых влиятельных воров в законе, действующих на территории постсоветского пространства, прибыл в Украину используя фиктивные документы.

«Вор в законе» прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей. Правоохранители задержали «Ираклия Хуту» с украинскими документами на имя другого лица, используемыми для посещения Украины», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ принудительно выдворили с территории Украины мужчину, с последующим запретом въезда. Изъятый у него ​​паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулировали.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала «вора в законе» по кличке «Куцу», которого отпустила в 2016 году.