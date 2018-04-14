«С поличным»: в Одесском облавтодоре разоблачили схему взяток за перегруз

В субботу, 14 апреля, начальник управления автодорог в Одесской области Олег Варивода, при поддержке общественников из ОО «Самооборона Майдана», осуществил незапланированный визит на пост весового комплекса Дачное, который находится на трассе Киев-Одесса. В хоте проверки были разоблачены схемы по которым перегруженные автомобили могли проходить весовой пост.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы прекрасно понимали, что в взяточнических схемах по «перегрузу», кроме работников Укртрансбезопастности принимают участие тяжеловесы Облавтодора, поскольку они непосредственно проводят взвешивание грузовиков, но поймать их с поличным нам еще не удавалось», - заявил он.

По его словам, с визитом общественников, грузовики стояли и не проходили весовой контроль.

Оказалось очень интересным, что с появлением общественности, у Хаджибейского лимана внезапно накопилось около 150 грузовиков, которые никак не хотели дальше идти для прохождения весового контроля, - отметил он.

Варивода добавил, что во время визита, они зафиксировали момент передачи взятки тяжеловеса Автодора.

«Схема довольно проста: грузовик с перегрузом заезжал на весы. При взвешивании тяжеловес не вбивал в систему номер машины. Затем просил у водителя подкурить, и тот передавал ему коробку спичек. Какие это спички можно увидеть на фото ниже. По другой схеме водитель перегруза шел в продуктовый магазин рядом с ГВК и оставлял взятку там, а уже после того тяжеловес шел туда покупать водичку за 10 грн и получал сдачу в размере 500 (!!!) гривен», - сообщил он.



Напомним, что ранее полиция по материалам СБУ сообщила о подозрении в хищениях замначальнику николаевской Службы автодорог.