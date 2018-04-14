На Киевщине задержали наркоторговца, который продавал наркотики за биткоины

В пятницу, 13 апреля, правоохранители задержали в Белой Церкви 37-летнего наркодилера, который сбывал наркотики за биткоины.

Об этом пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские обнаружили и изъяли в автомобили правонарушителя свертки с наркотиками.

«37-летний житель Белой Церкви методом «закладок» продавал наркозависимым жителям области сильнодействующие психотропные вещества - амфетамин и экстази, а также наркотическое средство - каннабис. Клиенты рассчитывались с ним за товар, перечисляя деньги на банковские карты, и криптовалютой - биткоинами», - идется в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают канал поступления наркотических и психотропных средств к задержанному.

Злоумышленник задержан согласно статье 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы задержали наркоторговцев из РФ, которые жили в Николаеве и везли с собой «бошек» на 2,5 миллиона.