Киевлянин пытался отправить 24 килограмма гривен в Гонконг

Сотрудники таможни Киева изъяли 36 тысяч гривен, которые местный житель хотел отправить в Гонконг посылкой по международной почте.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«По документам, посылка должна была содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту же полиграфией оказались 36 тыс. одногривневых банкнот, упакованные в пачки по 100 купюр», - идется в сообщении.

Отметим, что Всемирная почтовая конвенция запретила пересылки денежных средств без объявленной ценности.

На данный момент, деньги изъяты, а на отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса Украины.

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