В Киеве прогремел взрыв возле одного из офисов «Киевэнерго»

Взрыв возле здания «Киевэнерго»

В Ночь на 15 апреля в Киеве по адресу пр. Победы 93, возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв.

Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Киева.

В полиции сообщили, что во время взрыва никто не пострадал.

«Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, зато в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб, в частности взрывотехники, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Оперативники разыскивают причастных к взрыву людей. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

Взрыв возле здания «Киевэнерго»

Взрыв возле здания «Киевэнерго»

Напомним, что в Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание «Киевгорстроя».