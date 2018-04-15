В Киеве прогремел взрыв возле одного из офисов «Киевэнерго»

В Ночь на 15 апреля в Киеве по адресу пр. Победы 93, возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв.
Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Киева.
В полиции сообщили, что во время взрыва никто не пострадал.
«Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, зато в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб, в частности взрывотехники, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Оперативники разыскивают причастных к взрыву людей. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.
Напомним, что в Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание «Киевгорстроя».