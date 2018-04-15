В Николаеве неизвестные кинули гранату в автосалон

В Николаеве в ночь на 15 апреля неизвестные бросили гранату в автосалон по адресу Троицкая, 107.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О происшествии в полицию в 4:20 сообщил частный предприниматель, который рассказал, что на территории его автосалона произошел взрыв, в результате которого повреждены окна здания.

«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование. По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к нему, а также свидетели», - сообщили в отделе коммуникации.

Полезную для следствия информацию просят сообщать в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Судя по опубликованным полицией фото, гранату бросили в автосалон «Auto Maxima», который торгует подержанными автомобилями. Также у этого автосалона есть другой филиал, построенный на участке, который изначально предназначался для возведения жилого дома.