В Николаеве ночью произошла стрельба в баре – злоумышленников оперативно задержали патрульные

В Николаеве в ночь на 15 апреля произошла стрельба в баре-«наливайке». Подозреваемых в произошедшем задержала патрульная полиция.

Патрульный Виктор Левченко на своей странице в Facebook опубликовал фото с места задержания.

«Молодые люди (на фото в неудобном положении), набравшись смелости (несколько литров – точно) решили стрельбой выяснить отношения с не менее «храбрыми» посетителями типичного николаевского развлекательного центра (ну, это такие, круглосуточно приносящие радость в пластиковых стаканчиках). Пять минут от сообщения о стрельбе до задержания лиц, подходящих под ориентировку. Ещё пять на поиски заблаговременно выброшенного «предмета, схожого на пістолет», - сообщил Левченко.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что стрельба произошла около 2:30 в питейном заведении на перекрестке улиц Пограничная и Московская.

Патрульных остановили прохожие, которые сообщили о стрельбе. По предварительным данным, в баре случился конфликт между двумя компаниями. Один из посетителей дважды выстрелил в своего оппонента и скрылся с двумя своими друзьями. Патрульные узнали приметы подозреваемых и спустя примерно три минуты задержали их в районе местного ночного клуба.

Оказалось, что при побеге задержанные выбросили за забор стадиона «Юность» пистолет (судя по фото, травматический пистолет «Сталкер» - ПН) и нож. Задержанных передали следственно-оперативной группе. Пострадавшего в ходе конфликта мужчину доставили в БСМП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестные кинули гранату в автосалон.