Во Врадиевке конфликт едва не закончился стрельбой – полиция активных мер не предприняла

В поселке Врадиевка на Николаевщине 12 апреля произошел конфликт между местными жителями и фермером Юрием Ханагяном.

Видео случившегося опубликовал в Faceboook пользователь Сергей Васильевич.

На видео показано, что Ханагян держал в своей руке пистолет. Обе стороны кроют друг друга и полицию матом.

Полицейские пытались препятствовать конфликту, но активных действий не предприняли.

Осторожно, в видео очень много нецензурной лексики!

Напомним, ранее сообщалось, что во Врадиевке был земельный конфликт между фирмой Ханагяна «Каро» и местными жителями, его хотели рассмотреть на межведомственной комиссии в Киеве. А депутата Врадиевского райсовета Салтановского, пытавшегося выдавить глаза Ханагяну, приговорили к двум годам ограничения свободы.