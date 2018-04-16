В Николаеве СБУ задержала офицера ВСУ, требующего от подчиненного взятку за увольнение

В воскресенье, 15 апреля, военная прокуратура Николаевского гарнизона совместно с полицией и СБУ задержали командира роты одной из воинских частей Николаевской области при получении взятки от подчиненного за увольнение из службы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

«Досудебным расследованием установлено, что капитан ВС Украины требовал и получил от военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 2700 гривен за решение вопроса об освобождении солдата срочной службы из рядов Вооруженных Сил Украины во вторую очередь», – говорится в сообщении.

Командира роты задержали в момент передачи денег.

По информации «Преступности.НЕТ», задержание происходило в Николаеве и речь идет о командире роты батальона 299-й бригады тактической авиации в Кульбакино.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона готовит задержанному капитану сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Напомним, ранее в Николаеве на взятке в 400 долларов США СБУ и полиция задержали командира взвода воинской части, который требовал деньги от отца военнослужащего за решение вопроса о переводе его сына в другую воинскую часть.