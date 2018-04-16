В Киеве в ходе драки взорвали гранату, есть пострадавшие

Національна Поліція України

В Воскресенье, 15 апреля, вечером, в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв.

Об этом сообщает сайт «Левый Берег»

«Предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров. Их с осколочными ранениями доставили в больницу».

Группа молодых людей разбежалась. Устанавливаются их анкетные данные. Взрывотехники изъяли на месте фрагменты гранаты Ф1.

Напомним, ранее сообщалось, в Николаеве в ночь на 15 апреля неизвестные бросили гранату в автосалон по адресу Троицкая, 107.