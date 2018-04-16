«Я разборонил, а теперь на меня все сваливают», – врадиевский фермер о драке

Директор сельскохозяйственного предприятия «ВКП «Каро» Юрий Ханагян рассказал, что в конфликтной ситуации, которая произошла 12 апреля в пгт Врадиевка, он всего лишь пытался разборонить две дерущиеся группы людей, а за пистолет его вынудили взяться, когда набросились на него с кулаками.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам фермера, зачинщиками конфликта стали три парня и одна девушка, которым на вид около 23-24 лет.

– Они на улице избивали 50-летних мужа и жену, ногами. Я проезжал мимо, увидел, остановился. Пошел их разборонить. И я был единственный, кто это сделал. Я их успокоил, предложил пройти к себе на территорию, чтобы как-то погасить конфликт. В это время девушка из компании парней набрала своего отца. Он приехал с группой поддержки и без разбора опять начали избивать уже впятером-вшестером, – рассказал фермер.

Ханагян отметил, что снова попытался сгладить конфликт, который уже продолжился у него во дворе, но агрессивная компания переключила свое внимание на фермера, поэтому ему пришлось взять для защиты оружие.

- Я снова попытался их разборонить. Один начал на меня с кулаками бросаться, ударил несколько раз. Я не выдержал, ударил его в ответ. Они всей толпой переключились на меня. Полиции в этот момент еще не было. В итоге получается, что меня на моей территории начинают бить. Я пошел к машине, достал пистолет, чтобы защититься. Пистолет, на который у меня есть необходимое разрешение. В итоге во всей этой ситуации меня и снимают и все на меня сваливают, мол, я устраиваю беспредел. Хотя со мной изначально не было никакого конфликта, – подчеркнул фермер.

Также он отметил, что не знает причины начала конфликта, но видел, как один из молодых людей ударил женщину и за нее заступился ее супруг.

– Драка началась ни с того, ни с сего. Один из нападавших просто взял и ударил по лицу женщину. Понятное дело, за нее вступился муж. И в итоге на него все трое напали и начали избивать, – отметил Юрий Ханагян.

Также, по словам Ханагяна, когда он приехал, в ход пошли камни, которыми едва не разбили автомобиль.

Кроме того он рассказал, что группа молодых людей не из Врадиевки, а приезжие из Одессы

События 12 апреля зафиксировали и камеры наружного наблюдения. На видео видно, как сначала трое парней идут за мужчиной во двор, и один из них наносит ему несколько ударов. Другая камера зафиксировала продолжение ситуации уже с большим количеством участников и при присутствии полиции. Камера зафиксировала, как несколько мужчин снова били руками и ногами человека.