В Киеве пытались застрелиться действующий и бывший офицеры СБУ

В Киеве совершили попытки самоубийства действующий и бывший сотрудники СБУ.

Об этом сообщает сайт «ОРД».

В Киево-Святошинском районе из пистолета «Зауэр» застрелился 40-летний полковник Олег Вовчок, который уволился в прошлом году и занимал должность заместителя начальника киевского управления спецслужбы.

В другом случае пытался застрелиться сотрудник департамента защиты национальной государственности 33-летний Сергей Ткаченко. Он стрелял из пистолета Макарова, его госпитализировали с тяжелым ранением, уточняет «Инсайдер».

Напомним, ранее сообщалось, что в воинской части под Николаевом застрелился солдат-срочник.