Суд смягчил меру пресечения экс-главе «Энергоатома» Киму: Сдать загранпаспорта и не общаться с фигурантами дела

Виссарион Ким Соломенский районный суд города Киева при продлении меры пресечения бывшему исполняющему обязанности президента ГП НАЭК «Энергоатом» и гендиректору Южно-Украинской АЭС Виссариону Киму оставил в силе только две обязанности.

Об этом свидетельствует соответствующее определение суда.

Согласно нему, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просил продлить действие всех обязанностей, возложенных на Кима в результате внесения им залога. В результате, подозреваемого обязали на два месяца до 6 июня сдать на хранение детективу загранпаспорта, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, а также бывшими и действующими сотрудниками предприятий, которые так или иначе были связаны с преступной сделкой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким подозревается в соорганизации завладения 10,52 миллиона гривен при закупке общеблочного щита постоянного тока на Южно-Украинской АЭС в 2012 году. Среди подозреваемых в данном уголовном производстве значится его сын Артем Ким.

Виссарион Ким является совладельцем трех украинских предприятий. Его взнос в уставный фонд ООО «Укрспецстрой» представляет 957 тысяч гривен. Фирме, согласно данным Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество принадлежат три участка и вилла на 1,5 тысячи квадратов в поселке Сходница Львовской области. В уставной капитал ООО «Септима1», которое специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатацию имущества, Ким внес 142 тысячи гривен. В уставной капитал ООО «Коралл» - 100 тысяч гривен, компания сейчас в состоянии ликвидации.