На Николаевщине депутат сельсовета проголосовала за премию своему мужу и ее оштрафовали

Николаевский районный суд 11 апреля оштрафовал депутата Михайловского сельского совета за совершение административных правонарушений, связанных с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции составили на депутата админпротоколы по частям 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов»).

«Депутат на одной из сессий сельского совета в 2017 году голосовала за назначение премии ее мужу – председателю указанного сельского совета. О возникшем конфликте интересов депутат не сообщила сессии сельсовета, а приняв участие в голосовании – совершила действия в условиях реального конфликта интересов. На нее наложили штрафы в размере 1700 и 3400 гривен», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на николаевского депутата от «Оппоблока» Садыкова составили два протокола о коррупции.