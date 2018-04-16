Николаевская авиабригада проводит служебное расследование по факту задержания офицера за вымогательство

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В Николаеве 299-я бригада тактической авиации проводят служебное расследование по факту задержания ее офицера по подозрению в вымогательстве взятки у солдата.

Об этом сообщается на Facebook-странице 299-й бригады.

«15 апреля был задержан офицер нашей воинской части. Досудебным расследованием установлено, что задержанный требовал и получил от солдата срочной службы неправомерную выгоду в сумме 2700 гривен за решение вопроса об увольнении из рядов Вооруженных Сил Украины во вторую очередь».

«По результатам следственных действий будут непременно приняты все предусмотренные законом меры», - сообщили в 299-й бригаде.

Вадим Богданов

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