Николаевская авиабригада проводит служебное расследование по факту задержания офицера за вымогательство

В Николаеве 299-я бригада тактической авиации проводят служебное расследование по факту задержания ее офицера по подозрению в вымогательстве взятки у солдата.

Об этом сообщается на Facebook-странице 299-й бригады.

«15 апреля был задержан офицер нашей воинской части. Досудебным расследованием установлено, что задержанный требовал и получил от солдата срочной службы неправомерную выгоду в сумме 2700 гривен за решение вопроса об увольнении из рядов Вооруженных Сил Украины во вторую очередь».