Жители Вознесенска до приезда полиции держали грабителя, который угрожал пистолетом и хотел забрать деньги из кассы

В воскресенье, 15 апреля, в Вознесенске местные жители задержали вооруженного злоумышленника, который намеревался украсть деньги из кассы магазина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Вознесенский отдел полиции поступило сообщение от 45-летней продавщицы магазина, расположенного по улице Молодогвардейской о том, что около 16:30 в торговое помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался завладеть денежными средствами из кассы.

По словам потерпевшей, в магазин вошел незнакомец и направился к холодильнику с мясными изделиями. Женщина подошла к нему, чтобы ему помочь с выбором и увидела, что злоумышленник достал пистолет и приказал ей отдать средства из кассы. После чего продавец быстро закрыла кассу и начала звать на помощь. В этот момент на улице находились трое местных жителей, которые задержали мужчину. Злоумышленник пытался убежать и выстрелил в воздух. Несмотря на это, местные жители удерживали мужчину до приезда правоохранителей.

43-летний житель Вознесенского района задержан, однако своей вины не признает, утверждая, что зашел в магазин за сигаретами, где якобы потерял сознание после ссоры с еще одним посетителем, который его ударил.

Предоставлены злоумышленником свидетельства опровергаются показаниями свидетелей. С места происшествия полицейские изъяли оружие и гильзу, которые направили на экспертизу.

«Следователями Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие», - отметили в полиции.

Напомним, что в Николаеве прохожие задержали 32-летнего иностранца, который пытался обокрасть магазин на проспекте Героев Украины.