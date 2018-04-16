На Николаевщине мужчина заметил злоумышленника во дворе соседа и задержал с товарищем до приезда полиции

В пятницу, 13 апреля, в городе Новый Буг Николаевской области местные жители до приезда сотрудников полиции держали злоумышленника, который планировал совершить разбойное нападение на фермера.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Новобугский отдел полиции от жителя районного центра поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался совершить разбойное нападение на его соседа – местного фермера.

По словам заявителя, около 21:00 он со своим товарищем услышал, что кто-то находится во дворе его соседа. Подойдя ближе, мужчины увидели как неизвестный, лицо которого было закрыто маской, пытается проникнуть в дом. После чего они бросились догонять преступника, задержали его и держали до приезда правоохранителей.

На месте происшествия полицейские изъяли у 34-летнего злоумышленника, ранее судимого жителя соседней области, оружие и маску.

По данному факту следственными начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что жители Вознесенска до приезда полиции держали грабителя, который угрожал пистолетом и хотел забрать деньги из кассы.