«Не думал, что это конфликт интересов», – депутат Садыков не признает протокол о коррупции за голосование за брата на должность вице-мэра

Александр Садыков В понедельник, 16 апреля, в Центральном райсуде Николаева депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Владимир Садыков заявил, что не признает составленные относительно него протоколы о коррупционном правонарушении.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, на депутата Владимира Садыкова составили два админпротокола по части 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов») - несмотря на возможный конфликт интересов, депутат проголосовал на сессии 21 декабря 2017 года «за» назначение своего брата, экс-губернатора Николаевщины Александра Садыкова, на должность заместителя городского головы.

– Я не знал, что это является конфликтом интересов... Он (Александр Садыков, – ПН) мне брат, но я же говорю, что не думал, что это решение, за которое я голосовал, является коррупционным деянием… Мне честно говоря все равно брат он мне или не брат – мне как депутата интересует не личный какой-то момент, а только профессиональный, – сказал Владимир Садыков.

Также Садыков в ответе на вопросы адвоката Юрия Тимошина рассказал, что в розданной депутатам перед сессией горсовета повестке дня не было вопроса относительно заместителей городского главы, и он выносился «с голоса».

– 20-го еще не было известно, то есть слухи какие-то ходили, но не более того. Никаких точных данных о том, что этот вопрос будет включен, не было, – уверяет депутат, что не знал о рассмотрении брата кандидатом в вице-мэры.

Прокурор Андрей Кременцов Александр Садыков со своим адвокатом Юрием Тимошиным

Также Садыков отметил, что у него не было альтернативы в ходе голосования за назначение вице-мэров Николаева и депутаты голосовали за один общий список кандидатур.

При этом Владимир Садыков также не помнит, был ли за день до сессии, 20 декабря, на заседании комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и защиты прав потребителей, где также рассматривался вопрос о назначении заместителей городского головы. Отметим, что Владимир Садыков является секретарем этой постоянной депутатской комиссии.

Адвокат Садыкова отметил, что он и его подзащитный не знакомы с протоколом комиссии, поэтому суд огласил перерыв, чтобы предоставить депутату и его защитнику время для ознакомления с материалами дела.

Напомним, что Александр Садыков так и не смог занять должность вице-мэра, поскольку не прошел специальную проверку.