В России суд приговорил к 2 годам условно женщину за мемы об Украине и Путине из закрытого альбома «ВКонтакте»

Медсестру из Красноярска Оксану Походун приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в два года за изображения из закрытого альбома в соцсети «ВКонтакте».

Об этом сообщает ТАСС.

Районный суд Красноярска признал ее виновной в разжигании ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Дело на Походун завели из-за «изображений экстремистского характера», которые относятся к событиям в Украине. Также картинки были посвящены российскому духовенству и президенту страны Владимиру Путину.

Походун в ходе судебного процесса настаивала на том, что хранила «коллекцию маргинальных мемов» в альбоме, который был закрыт для других пользователей. Однако прокуратура, которая требовала 1,5 года колонии-поселения для обвиняемой, настаивала на том, что изображения находились в открытом доступе.

Адвокаты женщины уверены, что уголовное дело связано с активной гражданской позицией Походун. Она участвовала в нескольких акциях запрещенного в России движения «Артподготовка». Также во время обысков у нее дома нашли листовки движения.

Напомним, семья из России попросила статус беженцев в Украине из-за преследований за посты в соцсетях.