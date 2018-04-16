На Днепропетровщине суд приговорил военного к двум годам тюрьмы за уклонение от службы и потерю автомата

Новомосковский суд Днепропетровской области приговорил военнослужащего к двум годам и трем месяцам тюремного заключения за уклонение от службы и утерю автомата.

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона.

Отмечается, что военнослужащий признан виновным в самовольном оставлении военной части (ч. 3 ст. 407 УК) и утере военного имущества (ч. 2 ст. 413 УК).

«Следствием установлено, что в ноябре 2014 года, находясь на территории базового лагеря в Донецкой области, указанный военнослужащий, нарушая правила хранения оружия, оставил вверенный ему для служебного пользования АКС-74Н в палатке без охраны. На следующий день оружия на месте не оказалось». - говорится в сообщении.

Кроме того, 1 января 2015 года солдат не прибыл вовремя к месту несения службы - военную часть в Днепропетровской области и продолжал уклоняться от службы больше трех месяцев, проводя время по своему усмотрению

В апреле того же года военнослужащий самостоятельно прибыл в военную прокуратуру с повинной.

«Учитывая искреннее раскаяние подсудимого в преступлениях, полное признание вины и явку с повинной, суд отправил солдата в тюрьму на два года и три месяца. Кроме того, обвиняемого обязали возместить материальный ущерб воинской части в размере более 32 тыс. гривен». - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволку.