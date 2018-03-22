Прокурорские войны: что не может поделить сын скандального николаевского судьи

Несколько удивило, что по сей день и еще с 13 декабря 2017 года Баштанская местная прокуратура работает без руководителя. Ранее прокурорами на в Баштанском, Снигиревском, Новобугском, Березнеговатском, Казанковском районах заведовал Мирон Капраль, но он ушел с должности за собственным желанием.

И тут оказалось, что за теплое место руководителя Баштанской местной прокуратуры началась весьма серьезная война.

В прокуратуре Николаевской области решили, что это место должен возглавить Олег Бондар, поэтому с одобрения Тараса Дунаса обратились в Совет прокуроров рассмотреть эту кандидатуру на вакантное место.

Николай Олефир (по средине) и Игорь Науменко (справа), известный как "Наум" Но не обошлось в этой борьбе и без участия скандального бывшего главы Ленинского райсуда Николаева Николая Олефира, который довольно часто был героем многих историй с сомнительным душком, а также умением устроить карьеру своим сыновьям. Как известно, старший сын Николая Олефира Максим работает в прокуратуре Николаевской области, а младший Павел до задержания на взятке был сотрудником Баштанского райотдела милиции, но все же при загадочных обстоятельствах вышел сухим с этого грязного дела и стал свидетелем коррупции коллеги.

Максим Олефир Насколько мне известно, параллельно с Олегом Бондарем в Совет прокуроров также уже съездил и его коллега Максим Олефир. То ли благодаря папе Максима, у которого осталось хорошее влияние и контакты в Николаеве и Киеве, то ли благодаря поддержке фермеров Баштанщины, то ли при совокупности этих факторов, 14 марта Совет прокуроров отказал в рассмотрении рекомендации на должность главы местной прокуратуры.

В это же время растут шансы у Максима Олефира. Но тут интересно, что почему Совет прокуроров ничего не опубликовал о его кандидатуре, хотя по словам собеседника в прокуратуре Николаевщины, Олефир ездил в Киев по этому вопросу. Не менее интересно и то, как Максим Олефир планирует работать даже при позитивном для него решении, если на этом месте его не видит прокурор области Дунас.

Я позвонил уже и самому Максиму Олефиру, чтобы спросить об этой информации, но тот отказался отвечать на вопросы, но и не отрицал факт, что единолично подал свою кандидатуру в Совет прокуроров Украины. Единственное, что он дал понять, что не обсуждает подобные темы по телефону и когда не видит собеседника.

После такого ответа возможного главы Баштанской местной прокуратуры я направил запрос и в Совет прокуроров, но там, наверное, поиск нескольких бумаг сочли слишком сложным, поэтому молчат уже две недели.

А пока под этим мраком уже Олег Бондар после отказа прокурорского Совета с непонятных причин передумал снова подаваться в руководители местной прокуратуры в Баштанке, а вот Максим Олефир якобы в очередной раз собирается на заседание Совета прокуроров.

Впрочем в ближайшие дни Олефиру нужно посетить в Киеве еще и Квалификационно-дисциплинарную комиссию, которая должна рассмотреть очередную жалобу на его методы работы.