Главу Нацполиции удивило большое количество иностранных преступников, задержанных на Николаевщине

Сергей Князев Николаевская область удивила главу Национальной полиции Украины Сергея Князева большим количеством задержанных иностранных преступников.

Об этом Князев написал на своей странице в Facebook.

В течение февраля-апреля Нацполиция обращала особое внимание на выполнение законодательства в миграционной сфере. За три месяца зарегистрировано 314 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. Из них по 204 преступлениям задержанным сообщили о подозрении. Разыскали 33 человека, которые ранее совершили правонарушения и скрывались от следствия.

«Традиционно больше всего правонарушителей из числа иностранцев обнаружили в городах Киеве, Одессе, Днепре, Харькове. Удивило очень большое количество фактов в Николаевской области», - сообщил Князев.

По его словам, работа уголовной полиции, в первую очередь, концентрируется на противодействии группам, созданным на этнической основе. За это время оперативные подразделения задокументировали 79 преступлений, совершенных организованными группами. Разоблачили 30 преступников из числа организованной криминальной среды, нарушивших миграционное законодательство. Среди них 10 человек – иерархическая верхушка криминального мира. При этом значительную часть задержанных просто выдворили за пределы Украины.

«Все 20 обращений о принудительном возвращении за пределы Украины удовлетворены. 13 иностранцам из числа участников организованных преступных групп запрещен въезд в Украину. И 10 помещены в пункт временного содержания с целью их последующего выдворения», - сообщил Князев.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство николаевских нардепов «саботировали» голосование за законопроект против «воров в законе». В отличие от законодательства Грузии и России, законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», поскольку отсутствует уголовная ответственность за данные действия, и таких лиц в Украине ожидает максимум — принудительная депортация.