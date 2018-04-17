В Киеве полиция задержала мужчину, который по телефону угрожал Супрун

Киевские полицейские задержали 31-летнего киевлянина, который угрожал в.и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

«Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения», — говорится в сообщении.

Сведения об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.346 («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины. Следователи Голосеевского управления полиции начали поиск преступника.

Во время расследования оказалось, что он может быть причастен к четырем фактам вымогательств: три в Голосеевском и один — в Дарницком районе.

Оперативники задержали мужчину 16 апреля во время получения посылки, в которой было 100 тысяч гривен: именно столько он потребовал у владельцев АЗС, угрожая в случае отказа устроить взрыв.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, сейчас с ним общаются следователи. По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Ранее и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, как год назад помощник одного из народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за предоставление дорогостоящего оборудования одному из медучреждений. На следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о. министра и ее внештатный советник в течение года участвовали в следственных действиях для документации деталей.

До этого сообщалось, что детективы НАБУ проводили обыски у Олега Богачова - помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Обыски были связаны с делом о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Также детективы проводили обыски и у мэра Вишневого (Киевская область).