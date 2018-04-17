Апелляционный суд оставил под арестом женщину, которая выбросила своего 9-месячного ребенка с Ингульского моста

Апелляционный суд Николаевской области оставил без изменений меру пресечения в отношении 41-летней женщины, которая сбросила своего 9-месячного ребенка с моста.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ночью 26 марта нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели.

Также ранее сообщалось, что 28 марта глава Центрального райсуда Галина Подзигун избрала женщине меру пресечения в виде содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Подозреваемая подала на указанное определение следственного судьи апелляционную жалобу, в которой просила применить к ней меру пресечения в виде домашнего ареста, а решение суда первой инстанции - отменить.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Николаевской области в составе Елены Фарионовой, Владимира Гулого, Натальи Чебанов-Губаревой постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи Центрального районного суда Николаева Галины Подзигун о применении меры пресечения в виде содержания под стражей - оставить без изменений», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Заводский районный суд Николаева в закрытом режиме отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве младенца.