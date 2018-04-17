Николаевщина находится в лидерах по Украине, по количеству иностранных преступников

Сергей Князев

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что за три месяца было зарегистрировано 314 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. Наибольшее количество правонарушителей из числа иностранцев обнаружено в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, а также в Николаевской области.

Об этом сообщается в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

Глава Нацполиции отметил, что в феврале этого года в Украине стартовали мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере. Личный состав уголовного блока полиции направлен на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранцев, прибывших в страну с целью совершения правонарушений.

Сергей Князев сообщил, что за три месяца было зарегистрировано 314 уголовных преступлений, совершенных иностранцами.

«В 204 случаях злоумышленникам сообщено о подозрении. Мы не хотим «поставить галочку» за счет добропорядочных торговцев. Наша задача - противодействие преступникам, которые входят в «элиты» уголовного мира и пытаются транзитом через Украину проникнуть в другие страны Европы», - заявил Сергей Князев.

На счетах иностранцев-преступников - причинение тяжких телесных повреждений, разбойные нападения, грабежи, кражи, мошенничества, незаконные завладения транспортными средствами. Также полицейскими задокументировано 14 уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам Сергея Князева, работа уголовной полиции, в первую очередь, сосредоточена на противодействии группам, созданным на этнической основе. Всего за несколько месяцев оперативные подразделения задокументировали 79 преступлений, совершенных такими группами. Кроме того, выявлено 30 лиц из числа организованной криминальной среды, нарушивших миграционное законодательство, из них 10 человек - иерархическая «верхушка» криминального мира.

«Совместными усилиями руководства Национальной полиции мы создадим действенный заслон организованной преступности, в частности, созданной на этнической основе. При этом большие надежды возложены на новое подразделение - Департамент стратегических разработок», - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, что главу Нацполиции удивило большое количество иностранных преступников, задержанных на Николаевщине.