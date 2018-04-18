В Николаеве ранее судимый парень обворовывал гаражи местных жителей, а вырученные деньги тратил на развлечения

В Николаеве 20-летний ранее судимый житель областного центра воровал из гаражей электроинструменты, металлические изделия и другое имущество, которое представляло материальную ценность.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, правоохранители выяснили, что злоумышленник проникал в помещения николаевцев, повреждая замки. Краденые вещи он относил на рынок или продавал прохожим за небольшие деньги, которые тратил на развлечения.

Задержать вора с поличным правоохранителям помог владелец гаражного помещения, куда злоумышленник привычным для себя образом проник и пытался совершить очередное преступление. Поняв, что ему не удалось остаться незамеченным, вор начал убегать, но хозяин гаража догнал его и, позвонив на спецлинию «102», передал полицейским.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 («Покушение на преступление) и ч.3 ст. 185 УК Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище»).

Сейчас досудебным следствием установлена ​​причастность подозреваемого к пяти фактам краж, совершенных из гаражных помещений жителей Заводского района. Правоохранители изъяли часть краденого и вернули владельцам.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, что в Николаеве двое воров профессионально обкрадывали квартиры местных жителей и забирали все ценное имущество, вплоть до элитного алкоголя и парфюмерии.