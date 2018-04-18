В Николаеве осудили россиянина за организацию псевдориелторской фирмы и отпустили – уже отсидел срок в СИЗО

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Адвокат Сергей Маркин и организатор аферы Дмитрий Федоров
В Николаеве суд признал виновность гражданина РФ, который организовал мошенническую схему по завладению деньгами под видом риелторских услуг и трудоустройства, но отпустил, поскольку осужденный за время судебного разбирательства уже отсидел срок в следственном изоляторе. Подобным образом отпустили его соучасниц, а некоторые получили условные сроки.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

Как известно, членов этой ОПГ задержали в Николаеве в апреле 2016 года. Тогда в полиции сообщали, что жертвами афер стали полторы тысячи человек. Аферисты около двух лет промышляли мошенничеством в сфере трудоустройства и риэлтерских услуг и кроме Николаева действовали в Харьковской и Днепропетровской областях. Организатором преступной схемы является гражданин России Дмитрий Федоров.

Согласно установленным следствием данным, гражданин России начал преступную деятельность в Николаеве в начале июня 2014 года. Он также привлек знакомую, которая для реализации схемы нашла нескольких девушек в качестве «офис-менеджеров по предоставлению консультативных услуг».

Также злоумышленники арендовали для своей деятельности шесть офисов, где предоставляли «услуги» своим жертвам и использовали договора с печатями фирм «Босфор-плюс 2014», «Миель 2014», «Арбат», «Стройиндустриякомпани», «Интекскомпани» и физического лица-предпринимателя.

Для реализации преступления, участники группы размещали на сайтах и в газетах объявления об аренде жилья и трудоустройстве. Заинтересованным клиентам предлагалось подписать договор о «предоставлении консультативных услуг» – при аренде жилья нужно было заплатить мошенникам тысячу гривен, а за трудоустройство – 300 гривен.

Когда сделка не давала потерпевшим позитивного результата, и граждане с жалобами обращались к аферистам, те всячески обещали решить проблему и затягивали время. Согласно материалам, следствию удалось доказать более сотни фактов мошенничества данной группы.

В итоге суд признал организатора схемы и подельников виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Главарь ОПГ получил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 1 месяц, а еще три его подельницы получили тюремные сроки по 3 года и 1 месяц, 2 года 9 месяцев и 2 года 6 месяцев соответственно. При этом все они были отпущены из-под стражи, поскольку уже отбыли срок наказания в СИЗО, часть которого была засчитана как один день за два согласно так называемому «закону Савченко».

Еще три участницы схемы получили итоговые наказания в виде трех год испытательного срока.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве финансовая пирамида «VikSsi» обвалилась в конце ноября - начале декабря 2016 года. Общая суть пирамиды заключалась в следующем: пользователи делали вступительный взнос от 12 долларов до нескольких тысяч долларов. После взноса, каждый день пользователи выполняли ряд задач: просматривали рекламные видеоролики, оставляли комментарии, прочее. За это, каждый месяц 26 числа они получали деньги.

Примечательно, что среди жертв обвала николаевской финансовой пирамиды «VikSsi» оказались даже бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Тарас Леонтян

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