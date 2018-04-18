В Николаеве осудили россиянина за организацию псевдориелторской фирмы и отпустили – уже отсидел срок в СИЗО

Адвокат Сергей Маркин и организатор аферы Дмитрий Федоров В Николаеве суд признал виновность гражданина РФ, который организовал мошенническую схему по завладению деньгами под видом риелторских услуг и трудоустройства, но отпустил, поскольку осужденный за время судебного разбирательства уже отсидел срок в следственном изоляторе. Подобным образом отпустили его соучасниц, а некоторые получили условные сроки.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Заводского районного суда Николаева.

Как известно, членов этой ОПГ задержали в Николаеве в апреле 2016 года. Тогда в полиции сообщали, что жертвами афер стали полторы тысячи человек. Аферисты около двух лет промышляли мошенничеством в сфере трудоустройства и риэлтерских услуг и кроме Николаева действовали в Харьковской и Днепропетровской областях. Организатором преступной схемы является гражданин России Дмитрий Федоров.

Согласно установленным следствием данным, гражданин России начал преступную деятельность в Николаеве в начале июня 2014 года. Он также привлек знакомую, которая для реализации схемы нашла нескольких девушек в качестве «офис-менеджеров по предоставлению консультативных услуг».

Также злоумышленники арендовали для своей деятельности шесть офисов, где предоставляли «услуги» своим жертвам и использовали договора с печатями фирм «Босфор-плюс 2014», «Миель 2014», «Арбат», «Стройиндустриякомпани», «Интекскомпани» и физического лица-предпринимателя.

Для реализации преступления, участники группы размещали на сайтах и в газетах объявления об аренде жилья и трудоустройстве. Заинтересованным клиентам предлагалось подписать договор о «предоставлении консультативных услуг» – при аренде жилья нужно было заплатить мошенникам тысячу гривен, а за трудоустройство – 300 гривен.

Когда сделка не давала потерпевшим позитивного результата, и граждане с жалобами обращались к аферистам, те всячески обещали решить проблему и затягивали время. Согласно материалам, следствию удалось доказать более сотни фактов мошенничества данной группы.

В итоге суд признал организатора схемы и подельников виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Главарь ОПГ получил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 1 месяц, а еще три его подельницы получили тюремные сроки по 3 года и 1 месяц, 2 года 9 месяцев и 2 года 6 месяцев соответственно. При этом все они были отпущены из-под стражи, поскольку уже отбыли срок наказания в СИЗО, часть которого была засчитана как один день за два согласно так называемому «закону Савченко».

Еще три участницы схемы получили итоговые наказания в виде трех год испытательного срока.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве финансовая пирамида «VikSsi» обвалилась в конце ноября - начале декабря 2016 года. Общая суть пирамиды заключалась в следующем: пользователи делали вступительный взнос от 12 долларов до нескольких тысяч долларов. После взноса, каждый день пользователи выполняли ряд задач: просматривали рекламные видеоролики, оставляли комментарии, прочее. За это, каждый месяц 26 числа они получали деньги.

Примечательно, что среди жертв обвала николаевской финансовой пирамиды «VikSsi» оказались даже бывшие сотрудники правоохранительных органов.