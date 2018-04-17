Николаевец на АЗС незаконно продавал «разбавленное» дизтопливо и отделался штрафом в 17 тысяч гривен

В Николаеве Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который незаконно торговал подакцизным товаром – дизельным топливом. Обвиняемый заключил договор с прокуратурой и отделался штрафом в 17 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Мужчина работал на заправке на улице Винграновского заведующим складом и приобрел у «неустановленных лиц дизельное топливо неизвестного происхождения» - 500 литров за 7,5 тысяч гривен. Затем он смешал дизтопливо с жидкостью неизвестного происхождения, чтобы увеличить объем горючего до 750 литров. Полученную жидкость он хранил в бочках на заправке и продавал за наличные. Всего он продал 150 литров топлива «неустановленному кругу лиц» по 22 гривны за литр. Сообщается, что жидкость, которую он продавал, не соответствовала стандартам «Дизельного топлива евро».

В итоге завскладом обвинили по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров»). Ему грозил штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до трех лет. Обвиняемый безоговорочно признал свою вину в совершении преступления, искренне раскаялся. Он и прокурор в ходе досудебного расследования заключили соглашение о признании виновности и обвиняемому назначили штраф в 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что дирекция «Николаевоблэнерго» выделяла миллионы, чтобы заправлять свои машины и «компенсировать» расходы на жилье.