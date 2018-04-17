«Откат» в размере 180 тысяч гривен: СБУ задержала чиновника «Укрзалізниці»

СБУ

Во вторник, 17 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке руководителя отдела инфраструктуры службы материально-технического обеспечения одной из региональных филиалов ОАО «Украинская железная дорога».

Об этом сообщает Служба безпеки України.

Правоохранители установили, что чиновник требовал деньги от руководителя предприятия, с которым был заключен договор на поставку продукции для нужд филиала. За «откат» в размере сто восемьдесят тысяч гривен, что составляло десять процентов суммы контракта, злоумышленник обещал беспрепятственное перечисление средств госучреждения на счета предприятия.

Оперативные спецслужбы задержали чиновника на одной из столичных улиц во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с департаментом безопасности ПАО «Украинская железная дорога» под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в воскресенье, 15 апреля, военная прокуратура Николаевского гарнизона совместно с полицией и СБУ задержали командира роты одной из воинских частей Николаевской области при получении взятки от подчиненного за увольнение со службы.