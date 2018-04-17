Установлена личность злоумышленника, напавшего на николаевского тренера по боксу – он объявлен в розыск

В Николаеве правоохранители установили личность злоумышленника, который нанес тяжкие телесные повреждения заслуженному тренеру Украины по боксу Сергею Корчинскому.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что вечером 13 апреля во дворе дома №45 по улице Театральной мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта нанес Сергею Корчинскому несколько ударов кулаком по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. После чего нападавший скрылся с места происшествия. Сергей Корчинский до сих пор находится в коме, ему оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

«Злоумышленником оказался 36-летний местный житель. В настоящее время его местонахождение устанавливается. Он объявлен в розыск», - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.