В Волынской области СБУ задержала замначальника отдела Госисполнительной службы на взятке в 200 тысяч гривен

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника отдела Государственной исполнительной службы одного из районов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал от руководителя местного фермерского предприятия 200 тысяч гривен.

Взамен он обещал закрыть исполнительное производство относительно невыполнения кредитных обязательств.

«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения», - отметили в СБУ.

Напомним, СБУ задержала запрокурора Винницкой области, вымогавшего 6 тысяч долларов за закрытие уголовного дела.