В Мариуполе полиция задержала группу мужчин, которые стреляли по прохожим

В Мариуполе патрульные задержали компанию молодых людей, которые, вероятно, стреляли в прохожего.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области в Facebook.
Житель Левобережного района сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего уехали.
Инспекторы получили детальное описание стрелявших и автомобиля и вскоре на улице Киевской заметили и остановили машину.
Внутри находились три брата 32, 29 и 23 годов, а также их 33-летний друг. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета.
Напомним, в Киеве полиция задержала пьяную компанию, которая стреляла по соседским окнам.