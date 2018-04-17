В Мариуполе полиция задержала группу мужчин, которые стреляли по прохожим

В Мариуполе патрульные задержали компанию молодых людей, которые, вероятно, стреляли в прохожего.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области в Facebook.

Житель Левобережного района сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего уехали.

Инспекторы получили детальное описание стрелявших и автомобиля и вскоре на улице Киевской заметили и остановили машину.

Внутри находились три брата 32, 29 и 23 годов, а также их 33-летний друг. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета.

Напомним, в Киеве полиция задержала пьяную компанию, которая стреляла по соседским окнам.