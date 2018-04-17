В Черкассах в отделении полиции мужчина напал с ножом на правоохранителей, есть пострадавшие

В Черкассах мужчина, который находился в отделе полиции по своему обращению, напал на правоохранителей с ножом.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

«В полицию полиции обратился 53-летний местный житель по поводу встречи с участковым. Во время пребывания на территории Черкасского отдела полиции мужчина неожиданно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. Во время его задержания, злоумышленник нанес ножевые ранения еще двум правоохранителям», - говорится в сообщении.

Нападавший задержан, нож изъят. Пострадавшие полицейские доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, пьяный николаевец поскандалил с бригадой скорой помощи и во время задержания ударил полицейского.