В Николаеве патрульные задержали пьяного водителя «маршрутки»

В Николаеве 17 апреля николаевские патрульные остановили пьяного водителя маршрутки №87.

Об этом сообщает сайт «0512».

«Маршрутку» остановили в микрорайоне Северный. Из сообщения не ясно, перевозил ли водитель в тот момент пассажиров.

«Во время общения с водителем полицейские выяснили, что у него присутствуют признаки алкогольного опьянения. Проверка на драгере показала, что в воздухе, выдыхаемом водителем, находилось 2,35 промилле алкоголя», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя на маршруте №20.