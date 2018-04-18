Полиция задержала в Николаеве отца троих детей за развращение 14-летней девочки

В Николаеве полиция задержала 46-летнего жителя Чернигова за развращение местной 14-летней девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам задержанного, он познакомился с потерпевшей более полутора лет назад в сети интернет, когда ей было 12 лет. Он рассказал, что сначала лишь переписывался со школьницей. При общении в соцсетях он не показывал свое лицо, а вместо этого отправлял откровенные фото отдельных частей тела.

Впоследствии девочка рассказала о своем возрасте, а злоумышленник о своем. Однако мужчина уверяет, что было поздно, мол, общение между ними переросло в серьезные и прочные отношения. Не остановила соблазнителя и осведомленность об уголовной ответственности за подобные поступки.

Разведенный взрослый мужчина, который имеет трех несовершеннолетних детей - восьми, десяти и пятнадцати лет, нашел психологический подход к ребенку.

В полиции отметили, что впервые в Николаев мужчина приехал в январе и в течение трех месяцев втайне от родителей забирал ребенка из школы, дарил игрушки, презентовал мобильный телефон, украшения, давал деньги, угощал, а затем соблазнял на специально арендованной квартире, предварительно подогревая чувство подростка спиртными напитками.

«О том, что девочка имеет отношения со взрослым мужчиной случайно узнала мать школьницы. Но повлиять на его преступные намерения простыми мольбами и уговорами женщина не смогла. Не перестал человек искать встреч с несовершеннолетней, преследовать ее и донимать семье даже после отказа самой школьницы. За помощью мать потерпевшей обратилась в полицию», – говорится в сообщении.

Оперативники задержали злоумышленника во время очередного визита к несовершеннолетней. Также полицейские провели обыск в квартире, где он развращал школьницу, и изъяли вещественные доказательства преступления.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совращении несовершеннолетней и половых сношениях с лицом, не достигшим половой зрелости (часть 2 статьи 156 и часть 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины). Санкции инкриминируемых статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Суд также избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в сумме 520 тысяч гривен.

Напомним, на Николаевщине серийного педофила отправили в тюрьму на 12,5 лет.