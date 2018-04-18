В Николаеве у семейного дебошира обнаружили заряженный гранатомет

Сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который отказался объяснять откуда у него взялся и зачем он хранил оснащенный гранатомет. О наличии оружия полицейские узнали в ходе решения семейного конфликта между мужем и женой.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратилась 45-летняя местная жительница с сообщением о том, что ее муж снова совершает семейную ссору.

Полицейские, которые прибыли по вызову к семейной паре, после разговора с пострадавшей узнали, что у ее мужа-дебошира в гараже хранится заряженный гранатомет «Муха» и боевой пистолет.

На место происшествия патрульные сразу вызвали сотрудников взрывотехнической службы и следственно-оперативную группу Ингульского отдела полиции.

Оснащенный зарядом гранатомет «Муха», пистолет и 17 патронов калибра 9 мм полицейские изъяли и направили на исследование в Николаевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Николаевской области в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой.