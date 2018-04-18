Напавший на тренера по боксу Корчинского скрывается в Крыму, на местных выборах в Николаеве баллотировался от Аграрной партии

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений заслуженному тренеру Украины по боксу Сергею Корчинскому разыскивается 36-летний житель Николаевской области Карен Саркисян.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Министерства внутренних дел Украины из перечня лиц, которые скрываются от органов власти.

Как сообщалось ранее, вечером 13 апреля во дворе дома №45 по улице Театральной неизвестный мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта нанес Сергею Корчинскому несколько ударов кулаком по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. После чего нападавший скрылся с места происшествия.

Во вторник, 17 апреля, в отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что личность нападавшего установлена и что ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Кроме того, отмечалось, что в течение нескольких часов после случившегося он пересек границу Украины.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в пограничной службе рассказал, что подозреваемый скрывается на территории оккупированного Крыма.

Как сообщали в прокуратуре Николаевской области, Сергей Корчинский до сих пор находится в коме, ему оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. Из источников в управлении здравоохранения Николаевской ОГА известно, что его хотели перевезти на лечение в Киев, но врачи рекомендовали этого не делать в связи с существующими рисками. На данный момент решается вопрос привлечения киевских специалистов.

О личности подозреваемого в нападении Карене Саркисяне известно, что человек с таким именем, фамилией и датой рождения в 2015 году баллотировался на местных выборах в Николаевский городской и областной советы от Аграрной партии Украины. При этом, избираясь в горсовет, был первым номером в списке партии.