В Мариуполе суд отменил свой арест ресторана в центре Николаева, на который претендуют бывшие владельцы

События под спорным помещением ресторана 9 февраля Жовтневый районный суд Мариуполя отменил арест помещения ресторана по адресу улица Соборная 4/1 (ресторан «Daily Together», ранее – «Пирог»), на которое претендуют предыдущие владельцы Сергей и Инна Кибзун, потерявшие ранее это здание после невыплаты кредита.

Об этом свидетельствует решение суда, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Таким образом, 16 апреля суд позволил владельцу в лице ООО «Риелтис Плюс» проводить любые действия с помещением, а также отменил хранение этого имущества Сергеем Кибзуном.

Как уже сообщалось, Кибзун получил кредит в «Имексбанк», а здание находилось в залоге. По состоянию на 2016 год перед банком был долг в 150 тысяч долларов США. В связи с ростом курса доллара у представителей банка «Имексбанк» возникли претензии по поводу суммы кредита – они настаивали на том, что им должны еще 180 тысяч долларов США. В свою очередь, владельцы тогдашнего «Пирога» настаивали на сумме в 150 тысяч.

В сентябре 2016 года Кибзуну якобы позвонил Михаил Титов и предложил за 250 тысяч долларов США решить проблему с кредитом в банке, на что первый ответил отказом.

Право на залоговое помещение от «Имексбанк» перешло изначально к ФК «Днипрофинсгрупп», которое в свою очередь перепродало ресторан ООО «Риелтис Плюс». При этом он якобы уже находился под арестом по решению Центрального райсуда Николаева.

3 мая 2017 года утром возник конфликт из-за помещения этого кафе. Сотрудники банка решили отобрать у владельца помещение, которое находилось под залогом. В свою очередь арендатор кафе принялся обвинять банк в том, что работники банка заблокировали его работу и имущество, которое находится в помещении. Позже из здания вынесли всю мебель и технику на улицу.

Позже в СМИ появились фото протокола допроса Сергея Кибзуна, в котором он сообщил о причастности Михаила Титова и Алексея Савченко к захвату кафе «Пирог». При этом о причастности Савченко Кубзуну якобы рассказал Федор Барна. Через время депутат Барна обратился в прокуратуру с просьбой разобраться с публикацией этих показаний и тем, что Кибзун вводит следствие в заблуждение.

Согласно решению Жовтневого райсуда Мариуполя 14 декабря 2017 года, Кибзуну отдали на хранение кроме самого помещения несколько единиц мебели, техники, предметов декора. При этом суд запретил везти любую хозяйственную деятельность с арестованным имуществом.

Напомним, что аналогичный конфликт с теми же участниками ранее произошел из-за имущества кафе «Прованс», которое также находится на улице Соборной. Позже возле кафе несколько раз проводились митинги против действий банка.

Добавим, что ранее сообщалось как кафе «Прованс» и «Пирог», которыми владеет Инна Кибзун, фактически осуществили самозахват, заняв вдвое больше разрешенной площади. Как известно, Инна Кибзун, ранее, помимо прочего, засветилась своим «красноречием», когда устроила дебош во дворе в центре Николаева. Когда Инна Кибзун баллотировалась в Николаевский городской совет по спискам партии «Батьківщина» и отметилась тогда заявлениями, что считает людей «мусором, который должен за нее проголосовать».

Отметим, что Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.