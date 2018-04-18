В Николаеве суд отправил под домашний арест задержанного на взятке командира роты ВВС

В Николаеве суд отправил под домашний арест и отстранил от должности 43-летнего командира роты, которого задержали на взятке от подчиненного.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, командира роты батальона охраны 299-й бригады тактической авиации в Кульбакино сотрудники СБУ задержали 15 апреля. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием»).

Согласно материалам ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста, капитан предложил военнослужащему предоставить через доверенное лицо взятку в 2,7 тысячи гривен за решение вопроса сокращения сроков срочной службы.

В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал. В качестве рисков прокурор указал возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и совершить аналогичное уголовное преступление.

Сам подозреваемый отрицал свою вину и отметил, что объявленное ему подозрение является надуманным. Его адвокат просил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку, по его мнению, заявленные прокурором риски ничем не подтверждены, а подозрение необоснованно. Защитник просил суд при вынесении решения учесть то, что его подзащитный удерживает троих детей, ранее не судим, имеет служебные награды.

В итоге, исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, с учетом личности подозреваемого, следственная судья Светлана Скрипченко приняла избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста в 14 июня 2018 года. Кроме того судья отстранила командира роты от занимаемой должности.

Напомним, ранее в Николаеве на взятке в 400 долларов США СБУ и полиция задержали командира взвода воинской части, который требовал деньги от отца военнослужащего за решение вопроса о переводе его сына в другую воинскую часть.