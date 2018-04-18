На Николаевщине работница упала и получила смертельную травму

В Первомайске 51-летняя работница «Литейного завода» (дочернее предприятие ОАО «Первомайскдизельмаш») упала и получила смертельную травму головы.

Об этом сообщили в управлении Гоструда в Николаевской области.

О деталях происшествия не сообщают, не ясно, упала ли женщина с высоты. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Управление Гоструда начало специальное расследование смертельного несчастного случая.

Напомним, ранее сообщалось, что на николаевском предприятии в результате падения конструкции ворот зерносклада погиб охранник.