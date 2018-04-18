В Николаеве экс-владелец ресторана, несмотря на решение суда, пытается вернуть отобранное за долги помещение на Соборной

В среду, 18 апреля, возле здания помещения по адресу улица Соборная 4/1 (ресторан «Daily Together», ранее – «Пирог») снова возник конфликт ­­– несмотря на решение суда, бывший владелец Сергей Кибзун со своими представителями пытается препятствовать работе нынешних собственников.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 14 декабря 2017 года Жовтневый райсуд Мариуполя арестовал это помещение и передал вместе с несколько единицами мебели, техники, предметов декора. При этом суд запретил везти любую хозяйственную деятельность с арестованным имуществом. Но 16 апреля этот же суд своим решением отменил предыдущее.

Адвокат Кибзуна считает, что определение суда не пришло в прокуратуру, которая, по его словам, должна также принять решение о доступе ООО «Риелтис Плюс» к помещению.

На место происшествия кроме представителей сторон также прибыли сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка.

Как уже сообщалось, Кибзун получил кредит в «Имексбанк», а здание находилось в залоге. По состоянию на 2016 год перед банком был долг в 150 тысяч долларов США. В связи с ростом курса доллара у представителей банка «Имексбанк» возникли претензии по поводу суммы кредита – они настаивали на том, что им должны еще 180 тысяч долларов США. В свою очередь, владельцы тогдашнего «Пирога» настаивали на сумме в 150 тысяч.

В сентябре 2016 года Кибзуну якобы позвонил Михаил Титов и предложил за 250 тысяч долларов США решить проблему с кредитом в банке, на что первый ответил отказом.

Право на залоговое помещение от «Имексбанк» перешло изначально к ФК «Днипрофинсгрупп», которое в свою очередь перепродало ресторан ООО «Риелтис Плюс».

3 мая 2017 года утром возник конфликт из-за помещения этого кафе. Сотрудники банка решили отобрать у владельца помещение, которое находилось под залогом. В свою очередь арендатор кафе принялся обвинять банк в том, что работники банка заблокировали его работу и имущество, которое находится в помещении. Позже из здания вынесли всю мебель и технику на улицу.

Позже в СМИ появились фото протокола допроса Сергея Кибзуна, в котором он сообщил о причастности Михаила Титова и Алексея Савченко к захвату кафе «Пирог». При этом о причастности Савченко Кубзуну якобы рассказал Федор Барна. Через время депутат Барна обратился в прокуратуру с просьбой разобраться с публикацией этих показаний и тем, что Кибзун вводит следствие в заблуждение.

Напомним, что аналогичный конфликт с теми же участниками ранее произошел из-за имущества кафе «Прованс», которое также находится на улице Соборной. Позже возле кафе несколько раз проводились митинги против действий банка.

Добавим, что ранее сообщалось как кафе «Прованс» и «Пирог», которыми владеет Инна Кибзун, фактически осуществили самозахват, заняв вдвое больше разрешенной площади. Как известно, Инна Кибзун, ранее, помимо прочего, засветилась своим «красноречием», когда устроила дебош во дворе в центре Николаева. Когда Инна Кибзун баллотировалась в Николаевский городской совет по спискам партии «Батьківщина» и отметилась тогда заявлениями, что считает людей «мусором, который должен за нее проголосовать».

Отметим, что Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.