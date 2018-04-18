В Чернигове полиция задержала военного-контрактника, продававшего гранатометы и гранаты из АТО

В Чернигове правоохранители задержали военнослужащего-контрактника за незаконную продажу двух гранатометов и гранат.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК, открыто уголовное производство по статье о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами. Также рассматривается возможность квалификации действий задержанного по еще одной статье Уголовного кодекса - ч.3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ).

В начале апреля военнослужащий продал гражданскому лицу пять ручных гранат и почти полторы сотни патронов калибра 7,62 мм.

"Продолжая преступную деятельность, 17 апреля, он реализовал два гранатомета РПГ-26, за которые получил почти 19 тыс. гривен. После этого злоумышленник сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, боеприпасы были привезены военнослужащим из зоны АТО.

Оружие, боеприпасы и деньги изъяты. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, а также избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался двумя годами условно.