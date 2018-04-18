«Задушил, чтобы отомстить жене»: В Одессе суд приговорил к пожизненному заключению убийцу двоих детей

Киевский районный суд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы 42-летнего мужчину, который убил четырехлетнюю девочку и ее 10-летнего брата.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

«В ходе расследования установлено, что в июне 2017 года в квартире по ул. Академика Корольова мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил двух малолетних детей своей жены. Девочке было 4 года, а мальчику - 10 лет. Страшное преступление отчим совершил, чтобы отомстить своей жене, подозревая ее в возможной измене», - говорится в сообщении.

Сразу после задержания он во всем сознался, но на суде от этих показаний отказался и вину не признавал. Однако, другие доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор.

Напомним, в Николаеве суд в закрытом режиме отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве младенца.