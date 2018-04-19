В Николаеве задержали машиниста тепловоза, пытавшегося похитить дизтопливо

В Николаеве 14 апреля в 23:00 на территории локомотивного депо Николаев задержали машиниста тепловоза ЧМЭ-3, который пытался похитить топливо.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Машинист выгружал из тепловоза канистры, в которых было около 90 литров дизельного топлива, в этот момент его задержала оперативная группа (полиции – ПН).

А ночью 15 апреля на перегоне Колосовка – Березовка (на границе Николаевской и Одесской областей) стрелки задержали вора, у которого обнаружили 19 слитков чугуна, который он в 23:20 сбросил с грузового поезда. Задержанным, который вел себя агрессивно, оказался 29-летний безработный.

Напомним, ранее сообщалось, что работников депо «Николаев» уличили в краже топлива – один из них оказался «Лучшим работником ж/д транспорта Украины».