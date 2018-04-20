В Николаеве двое молодчиков, которые ради сумочки перерезали горло женщины-таксиста, получили по 9,5 и 8 лет тюрьмы

В Николаеве осудили к 9 годам и 6 месяцев и 8 годам лишения свободы за то, что перерезали горло женщине-таксисту ради сумки с ее содержимым.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, нападение произошло еще в 2015 году в ночь на 1 апреля - двое пассажиров такси «Renault» ранили ножом в шею женщину-водителя и отобрали у нее сумочку. Случился инцидент около 04:00 возле дома №8-а по улице Архитектора Старова.

Стоить отметить, что один из обвиняемых накануне совершил кражу из закрытой комнаты арендованной квартиры. В этом жилье он проживал сам, а договор аренды был оформлен ан имя его девушки. Он похитил с этого жилища ноутбук, стиральную машину, шубу и картину.

Спустя 11 дней после этой кражи, к мужчине по этому же адресу пришел в гости знакомый. В ходе общения обвиняемый предложил товарищу пойти и совершить еще где-то кражу, на что последний согласился.

Возле Терновского кольца они заметили такси в которое сели и подъехали к жилому дому по улице Архитектора Старова. Там обвиняемые вышли перекурить, а потом снова сели в салон автомобиля. Один из них ударил женщину-таксиста ножом в горло, а второй начал закрывать рот. После они отобрали ее сумку и убежали.

«Нож остался торчать в ее шеи. Она сознания не теряла и как только обвиняемые скрылись, позвонила диспетчеру такси и сообщила о нападении. Диспетчер в свою очередь вызвала «скорую», которая ее доставила в больницу. Нож с ее шеи удалил врач», – передаются в документе показания потерпевшей.

В итоге суд признал первого обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Кража») и частью 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Другого обвиняемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК Украины, и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, оперативники задержали двух жителей Баштанки, которые ударили таксиста ножом в шею и угнали его автомобиль.