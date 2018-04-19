В Николаеве отдали под суд двух налоговиков, которых задержали на взятке от предпринимателя

В Николаеве передали в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников Государственной фискальной службы, которых задержали на взятке от предпринимателя за непривлечение к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 12 июля 2017 года правоохранители задержали двух сотрудников Государственной фискальной службы, которые вымогали 4,5 тысячи гривен от предпринимателя. В вымогательстве подозревались заместитель начальника отдела Главного управления ГФС в Николаевской области Илья Крамар и главный государственный ревизор-инспектор ГУ ГФС в Николаевской области Людмила Лепская.

Обвинительный акт для рассмотрения по существу прокуратура направила в Корабельный районный суд Николаева 16 апреля.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины –получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за не совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

Напомним, в Николаеве суд оправдал двух налоговиков, которых обвиняли в завладении мошенническим путем 150 тысячами гривен предпринимателя.