В центре Киева драка компании молодых людей «подшофе» переросла в поножовщину (фото, видео, 18+)

Поножовщина в троллейбусе В Среду, 18 апреля, в центре Киева поздно вечером, в салоне троллейбуса №18, между компаниями молодых людей в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт. В результате чего произошло ножевое ранение.

Об этом сообщают «Факты».

Как стало известно, поздно вечером, на конечной остановке «Площадь Независимости» в салон троллейбуса № 18 зашла компания подвыпивших парней. Не успел троллейбус отъехать и десятка метров от остановки, говорят очевидцы, как между компанией и еще двумя парнями, которые также были навеселе, возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из молодчиков достал нож и нанес ножевой ранение своему противнику.

Поножовщина в троллейбусе Поножовщина в троллейбусе

Узнав о случившемся, водитель троллейбуса сразу же заблокировал все двери и НЕ выпускал никого до приезда полиции.

«В ходе конфликта один из мужчин ударил ножом своего оппонента в руку. Пострадавшего с места происшествия госпитализировали медики «скорой». Всех остальных участников конфликта доставили в Шевченковской районное управление полиции, где они написали встречный заявления на своих противников. При этом обе стороны наотрез отказываются объяснить причины возникшего в троллейбусе конфликта», - сказали в полиции Киева.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося в центре столицы, после чего и будет принято решение о открытии уголовного производства по факту случившегося.

Напомним, в Черкассах мужчина, который находился в отделе полиции по своему обращению, напал на правоохранителей с ножом.